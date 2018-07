'Verzamel de meest gezochte criminelen'

De Europese politiedienst Europol lanceert een opmerkelijke zomercampagne om de meest gezochte misdadigers van Europa te helpen opsporen. 25 moordenaars, overvallers of drugsmokkelaars worden voorgesteld als een ploeg voetballers zoals in de bekende Panini-stickeralbums. Ook ons land levert een 'topcrimineel'.

De lijst met 25 namen wordt voorgesteld als een ludiek spelletje, met codes via sociale media. Toch is het gegeven wel ernstig. “We willen mensen op een originele manier naar de website met meest gezochte criminelen te krijgen”, vertelt Tine Hollevoet, de woordvoerder van Europol.

“Zo maken ze zich vertrouwd met de gezichten van de criminelen. En we weten uit vorige campagnes dat dat wel degelijk tot arrestaties kan leiden.”

Jean-Claude Lacote

Het FAST-team van de Belgische federale politie levert ook een topcrimineel voor het lijstje: Jean-Claude Lacote. “Hij is wereldwijd één van de meest gezochte criminelen”, zegt Martin Van Steenbrugge, hoofd van het FAST-team van de federale politie.

Samen met zijn gangsterliefje Van Acker werd Lacote door een assisenjury levenslang veroordeeld voor de moord op de Brit Marcus Mitchell in 1996 in De Haan. De politie hoopt dat zijn gezicht via deze weg blijft plakken bij de mensen.