Verloofde Khashoggi spreekt voor het eerst

De verloofde van de vermoorde Saoedische journalist Khashoggi heeft voor het eerst een interview gegeven. Ze deed dat op de Turkse televisie. Ze vertelt dat hij schrik had toen hij op twee oktober naar het Saoedische consulaat ging in Istanbul. Khashoggi ging toch en werd vermoord op het consulaat.

“Ik weet niet of het juist is om te zeggen dat hij vreesde om gearresteerd te worden, maar hij vreesde wel om ondervraagd te worden of zelfs om terug gestuurd te worden naar zijn land”, vertelt Hatice Cengiz. “Hij vreesde daartoe gedwongen te worden en dat wilde hij niet.”

Emotioneel

Wat gebeurde, is nog veel erger. Khashoggi werd vermoord. Zijn lichaam is nog altijd niet terug gevonden. Cengiz vertel emotioneel over wat dit met haar doet.

“Ik voelde een groot verlies toen hij niet terugkeerde van het consulaat. Ik heb geen kinderen, dus ik weet niet wat moeders voelen wanneer ze hun kinderen verliezen. Ik voelde een grote angst. Ik dacht de hele tijd aan wat er gebeurd kon zijn. Ik dacht ook aan wie ik zou kunnen bellen.”

Kroonprins Mohammed Bin Salman van Saoedi-Arabië ontkent dat hij de opdracht gaf voor de moord en zegt dat de schuldigen opgespoord worden.

