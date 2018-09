Verliest Hongarije morgen stemrecht in EU?

Morgen stemt het Europees parlement over een gedeeltelijke schorsing van Hongarije als lid van de Unie - het zogenaamde artikel 7, dat het stemrecht afneemt van landen die de Europese waarden niet respecteren. En dat doet Hongarije niet, staat in een vernietigend rapport. Over dat rapport is vandaag heftig gedebatteerd.

Een vol halfrond deze namiddag in Straatsburg met op de agenda een debat over de toekomst van Hongarije. Dat premier Orban daar lak aan heeft, toont hij door al meteen te laat te komen.

Judith Sargentini, die het vernietigend rapport schreef, haalt meteen scherp uit: “De Hongaarse regering heeft de onafhankelijke media monddood gemaakt. Het heeft onafhankelijke rechters vervangen door rechters die banden hebben met het regime. Het maakt het leven moeilijk van ngo's die burgers in nood helpen, zoals daklozen, migranten en vluchtelingen, en gemarginaliseerde groepen zoals Roma.”

"Kaakslag voor Europa"

Ook de aanpak van vluchtelingencrisis, het plaatsen van het beruchte hek, zijn Europa onwaardig, concludeert Sargentini. Volgens premier Orban is dit allemaal een belediging voor zijn land.

“Wat jullie hier doen is een kaakslag voor Europa en voor de constructieve dialoog”, zegt Orban. “Iedere lidstaat heeft het recht om het leven in eigen land te organiseren zoals het wil. Wij zullen onze grenzen beschermen, en wij zullen beslissen met wie we willen samenleven."

Applaus is er van extreemrechts, van zijn Hongaarse partijgenoten en niet geheel onverwacht van anti-Europaboegbeeld Nigel Farage. Maar er is ook veel en vooral scherpe kritiek.

Verhofstadt

“Stop met hier te zeggen: dit is een actie tegen Hongarije, een actie tegen het Hongaarse volk”, zegt liberaal fractieleider Guy Verhofstadt. “U bent Hongarije niet, u bent de regering van Hongarije en de leider van een politieke partij. En Hongarije is veel meer dan wat u bent.”

Tweederdemeerderheid?

Is er morgen een tweederdemeerderheid om het stemrecht van Hongarije te ontnemen? “Dat lijkt wel te lukken”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. “En dat heeft alles te maken met hoe Orban zich hier verdedigde. Sommigen dachten dat hij zich flexibeler zou opstellen en deur zou openzetten naar compromissen, maar dat was absoluut niet het geval.”

Wie stemt hoe?

CD&V is lid van dezelfde fractie als de partij van Orban. “Ze zitten er al langer mee verveeld”, zegt Jelle Frencken. Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V) zegt morgen tegen Orban te stemmen en dat zijn partij niet langer welkom is als zijn beleid niet wordt bijgestuurd. Groen en sp.a stemmen morgen ook tegen Orban, Vlaams Belang steunt Orban en zegt dat zelfs dat hij welkom is in hun fractie.

N-VA onthoudt zich tijdens de stemming: ze kanten zich eveneens tegen de schendingen van de rechtstaat in Hongarije, maar zijn tegen de passages over migratiebeleid. “Orban bewaakt de Europese buitengrenzen en dat vinden wij heel belangrijk”, zegt Europees parlementslid Helga Stevens.

En dan?

Is Hongarije morgen zijn stemrecht dan meteen kwijt? Dat loopt niet zo’n vaart… “Het dossier gaat eerst naar de Europese Raad waar de ministers erover zullen beslissen. Aan die tafel is unanimiteit nodig en kan de beslissing dus makkelijk geblokkeerd worden. Polen zou Hongarije blijven steunen en zijn vetorecht uitspreken, omdat Hongarije het omgekeerde ook zou doen.”