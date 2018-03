"Verkiezingen Italië horrorscenario voor Europa"

De verkiezingen in Italië zouden weleens kunnen uitdraaien op een horroscenario voor Europa. Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. "De twee winnende partijen, de Vijfsterrenbeweging en de Lega Nord zijn anti-Europees en ze kunnen samen een absolute meerderheid vormen."

"De Italianen voelen zich in de steek gelaten, vooral op vlak van migratie", gaat Frencken verder. En dat zegt ook Vincenzo Emmanuele, een onderzoeker aan de Italiaanse Luiss Universita. "Het is een unicum voor Europa dat er een anti-Europese coalitie zou gevormd worden. Het enige land waar de populisten een meerderheid halen, is duidelijk Italië. In het buitenland zijn ze ook wel groter geworden, maar daar hebben de traditionele partijen wel stand gehouden."

De Lega Nord heeft intussen al laten weten dat zij regeringsgesprekken op gang willen trekken. Het is nog niet geweten of andere partijen al hebben gereageerd.