Veredelde fotosessie of levert top iets op?

De hele wereld wachtte vol spanning op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Op de beelden zag de sfeer er alleszins vriendschappelijk uit. “Maar het is de vraag wat dit nu gaat opleveren”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vanuit Singapore.

“Het is positief dat beide mannen nog steeds samenzitten. Maar de grote vraag is: als Noord-Korea bereid is tot kernontwapening, in welke mate wil de VS daar dan in meegaan? Want voor Noord-Korea is het nucleaire aspect het enige wat ze achter de hand hebben, het is ook de reden waarom beide heren vandaag samenzitten. Het is dan ook twijfelachtig dat het land grote toegevingen gaat doen.”

“De ontmoeting is sowieso een druk bekeken fotosessie”, gaat Robin verder. “Maar het is nu afwachten of er een gezamenlijke verklaring komt die door beide partijen wordt ondertekend. We kunnen op dit moment alleen maar speculeren, maar het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat Noord-Korea plots de kernwapens gaat opgeven.”