Vastgebonden jongen (13) op gegijzelde bus in Milaan is held

Een dag na de gijzeling van een bus met 51 schoolkinderen in de buurt van Milaan wordt meer en meer duidelijk dat Italië aan een ramp is ontsnapt. De chauffeur, een Italiaan (47) van Senegalese afkomst, week van zijn traject af, riep om dat niemand de bus mocht verlaten, en bond enkele leerlingen vast met elektrische kabels. Vervolgens stak hij het voertuig, waarin hij al brandstof had uitgegoten, in brand. Met de hulp van de politie konden de kinderen tijdig ontkomen.

Een dertienjarige jongen was een van de passagiers. “We waren allemaal erg bang”, verklaarde hij aan een verslaggever van de krant La Repubblica. Alle inzittenden moesten hun smartphone afgeven, zo niet zou de chauffeur hen iets aandoen. De jongen en enkele andere leerlingen werden vastgebonden. “De telefoon van een vriend viel op de grond. Ik kon mezelf loswrikken en het toestel grijpen. Ik heb zo de politie kunnen bellen”, zei de tiener wiens gezicht als minderjarige onherkenbaar is gemaakt.