Vandaag midterms in VS: Dit staat er op het spel

Vandaag trekken de Amerikanen naar de stembus voor de ‘Midterms’ of tussentijdse parlementsverkiezingen. Hoewel het geen presidentsverkiezingen zijn, staat er voor president Donald Trump heel wat op het spel. Want als de huidige Republikeinse meerderheid wordt overgenomen door de Democraten, kan dat Trump zuur opbreken. VTM NIEUWS-anchor Elke Pattyn beantwoordt de belangrijkste vragen over de Midterms.

Honderden leden van het Congres, maar ook 36 gouverneurs en ruim 6.000 lokale Amerikaanse politici komen op tijdens deze verkiezingen.

Voor wie kiezen de Amerikanen?

De Amerikanen zullen voor honderden leden van het Amerikaanse Congres (Huis van Afgevaardigden en Senaat), maar ook 36 gouverneurs kiezen. Volksvertegenwoordigers zetelen voor twee jaar, senatoren voor zes jaar. Dat betekent dat alle 435 zetels in het Huis herkozen worden en 35 zetels in de Senaat, of een derde van alle zetels.

Wat kan er allemaal veranderen door de Midterms?

Op dit moment hebben de Republikeinen de meerderheid in zowel het Huis als de Senaat. De Democraten hebben 23 extra zetels nodig om de meerderheid in het huis te krijgen. Volgens de peilingen is er ongeveer 75 procent kans dat de Democraten zullen winnen.

In de Senaat liggen de kaarten slechter voor de Democraten. Daar hebben ze twee extra zetels nodig. Dat lijkt haalbaar, maar de Democraten hebben ook het meeste te verliezen. Dit jaar worden er namelijk meer Democraten dan Republikeinen herkozen. De Democraten moeten strijden voor alle 26 huidige zetels, en er daarbovenop nog twee extra bemachtigen. De meeste peilingen verwachten dat dat niet zal lukken.

Wat zijn de gevolgen voor president Trump als de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden pakken?

Met een meerderheid kunnen de Democraten eender wie dagvaarden en onderzoeken beginnen naar bijvoorbeeld Trumps financiën. In het meest extreme geval kan de partij zelfs een poging tot impeachment of afzetting doen, hoewel die kans heel klein is.

Hoe dan ook zal het bestuur van Trump het moeilijker krijgen met een Democratische meerderheid in het Huis. Wetten zullen minder snel gestemd worden, omdat daarvoor een goedkeuring met meerderheid van beide kamers nodig is. Dat kan, net als onder de legislatuur van ex-president Barack Obama, leiden tot een stilstand waarbij grote wetten (zoals de wapen- en abortuswet) niet goedgekeurd kunnen worden.

