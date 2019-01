Vandaag is cruciale dag voor het brexitakkoord

D-Day in Londen: het parlement stemt over de brexit-deal van premier May. “Het wordt een nederlaag. En dan is alles mogelijk. Zelfs een ‘no brexit’, waarbij de Britten de scheiding gewoon stopzetten.”

Het Britse Lagerhuis stemt vandaag over het akkoord dat Theresa May met Brussel heeft gesloten. Veel twijfel over de afloop is er niet. “Ze gaat verliezen”, zegt Europakenner Hendrik Vos (UGent). “Zoals de kaarten nu liggen, krijgt ze onmogelijk een meerderheid achter zich. Van de oppositie zal amper iemand meestappen in het akkoord. Ook in haar eigen partij steunen velen haar niet en haar meerderheid ís al zo nipt.”

May hield gisteren nog een slotoffensief, maar beseft dat het een ‘mission impossible’ wordt. In een toespraak waarschuwde ze voor de gevolgen van een afwijzing van haar akkoord. “Dan gaat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie niet door, vrees ik.” Geen deal, geen brexit dus. Het is een van de mogelijkheden die op tafel liggen, zegt professor Vos. “Geen enkel scenario is meer of minder waarschijnlijk dan een ander. We moeten echt afwachten welke dynamiek na de stemming ontstaat. Komt er paniek op de beurzen? Komen er straffe uitspraken die de bal in de ene of de andere richting doen rollen? Valt de regering? Komt er een nieuwe stemming over dezelfde tekst? En inderdaad, ook geen brexit is mogelijk.”

Radeloos

In dat geval blijft het Verenigd Koninkrijk gewoon lid van de EU. “Dat kan, als ze er echt niet uitraken. Dan kan de regering aan Europa laten weten dat ze het scheidingsproces stopzetten. De rechtbank van de EU heeft al geoordeeld dat de hele brexit in dat geval wordt afgeblazen. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is wel waarmee May dreigt. Ook binnen de pro-brexitbeweging is verdeeldheid. Ik heb nog nooit zo’n radeloosheid gezien in de internationale politiek.” De regering kan ook voor het compromis kiezen en een nieuw referendum uitschrijven. Maar de kans dat dat de chaos alleen maar groter maakt, is reëel. “Het is goed mogelijk dat alles na de deadline van 29 maart nog even blijft zoals het is en dat er in de weken erna een nieuwe stemming komt. Vraag is wat dat oplost: de kans is groot dat de uitslag dezelfde blijft. De peilingen zeggen wel dat 54% vóór de EU zal stemmen, maar dat zeiden ze tweeënhalf jaar geleden ook. Met een referendum kunnen de Britten alleen maar tijd winnen.”

