Vanaf deze week mobiel internet in Cuba

Goed nieuws voor de Cubanen: vanaf deze week zullen ze ook mobiel kunnen surfen via hun smartphones. Daarmee is Cuba een van de laatste landen waar mobiel internet aangeboden wordt. Tot nog toe kon de bevolking enkel e-mails lezen en versturen, maar daar komt nu verandering in.

Staatstelecombedrijf ETECSA biedt een 3G-netwerk aan in meerdere steden en aan toeristische trekpleisters. De bevolking heeft nog maar internettoegang sinds 2013, toen de staat internetcafés opende. Sinds 2015 is er ook toegang tot WIFI-netwerken.