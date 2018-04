Uitgewezen Russen weer thuis

In Moskou is een eerste vliegtuig geland met Russische diplomaten die door de Verenigde Staten zijn uitgewezen. Rusland heeft op zijn beurt het Amerikaans consulaat in Sint-Petersburg laten sluiten.

De diplomatieke escalatie heeft alles te maken met de vergiftiging van een Russische ex-dubbelspion, Sergej Skripal. Volgens Groot-Brittannië is Rusland daar verantwoordelijk voor.

Meningen zijn verdeeld

Bij de Russen zelf zijn de meningen verdeeld over de nieuwe koude diplomatieke oorlog. Een Russische journaliste wilde naar de Verenigde Staten, maar ze zit nu in de problemen. “Ik moet mijn documenten nu ergens anders in orde brengen. Ik denk dat de mensen in Sint-Petersburg deze reacties tegen het Westen beu zijn”, zegt ze.

“Natuurlijk is dit niet goed. Maar omdat wij niet als eerste zijn gestart met deze diplomatieke oorlog, moeten we op dezelfde manier reageren. Ons antwoord moet misschien nog sterker zijn”, klinkt het aan de andere kant.

Rusland blijft intussen de vergiftiging van een Russische dubbelspion Sergej Skripal, ontkennen.

