Tyfoon Mangkhut eist zeker 30 levens

Het aantal dodelijke slachtoffers van tyfoon Mangkhut, die over de Filipijnen trok, is gestegen tot 30. Dat zei Francis Tolentino, die binnen de regering vernatwoordelijk is voor de aanpak van natuurrampen.

Geen elektriciteit

In Pasig, een voorstad van Manilla, werd volgens de politie het lichaam van een tienermeisje geborgen onder een brug over de rivier Marikina. De tyfoon teisterde de Filipijnen zaterdag twintig uur lang voordat hij verder trok naar het zuiden van China. Hij bracht zware regenval mee, wat tientallen aardverschuivingen teweegbracht. Meer dan 4 miljoen mensen zaten zonder elektriciteit nadat stroom- en communicatielijnen waren vernield. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog zal stijgen.