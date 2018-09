Tyfoon Jebi maakt 11 doden in Japan

Het aantal slachtoffers van de tyfoon Jebi in Japan is gestegen tot elf. Meer dan 340 personen raakten gewond door storm, de sterkste in 25 jaar, berichten lokale media.

Volgens de plaatselijke nutsbedrijven zaten ongeveer 1,3 miljoen gezinnen zonder stroom. Door het noodweer zijn meer dan 650 vluchten geannuleerd en honderden treinverbindingen geschrapt.

De storm veroorzaakte hevige regenval, waardoor heel wat gebieden onder water staan. Onder meer de luchthaven van Osaka staat blank.

Japan is dit jaar al door meerdere zware tyfoons geteisterd. Vooral het westen van het land kreeg het al erg hard te verduren. In juli kwamen bij overstromingen en aardverschuivingen nog 226 mensen om, terwijl nog 10 mensen vermist zijn. De ramp werd meteen gevolgd door een intense hittegolf die aan nog eens 130 mensen het leven kostte.