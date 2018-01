Tweedehands speelgoed kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van kinderen, dat blijkt uit een Brits onderzoek. Het gaat vaak om ouder speelgoed, dat niet voldoet aan recente veiligheidsnormen. Ze kunnen gevaarlijke stoffen bevatten zoals lood en cadmium, wat tegenwoordig gebannen wordt.

Uit een Britse studie blijkt nu dat tweedehandspeelgoed gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van kinderen. Omdat het speelgoed zo oud is, slijt het plastiek af en kunnen de giftige metalen uit de kleurstoffen of het vernis loskomen, en dat kan grote gevolgen hebben. Vooral rode, gele en zwarte plastic blijkt gevaarlijk. Er is maar een advies: weggooien.