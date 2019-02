Tweede ontmoeting tussen Trump en Jong-un eind februari

De Amerikaanse president Donald Trump zal eind deze maand de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoeten in Vietnam. Trump maakte de details over de top, die al langer in de lucht hing, vandaag bekend tijdens zijn State of the Union-toespraak. De tweedaagse top wordt gehouden op 27 en 28 februari.

Dan ontmoeten Trump en Kim elkaar voor de tweede keer. In welke stad de top wordt gehouden is niet bekendgemaakt. De Verenigde Staten willen dat de Noord-Koreanen hun kernwapens ontmantelen.

De historische top met Trump en Kim in Singapore leidde vorig jaar tot de vage toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.