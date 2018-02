Turnsters getuigen over jarenlang misbruik

Slachtoffers van de Amerikaanse sportarts Larry Nassar getuigen vanavond in Telefacts over zijn jarenlange seksuele misbruik. Nassar genoot als sportarts van het Amerikaanse nationale turnteam enorm veel aanzien, zowel bij de atletes als bij hun ouders. Maar in werkelijkheid misbruikte hij twintig jaar lang minderjarige turnsters.

Deze internationale reportage brengt het verhaal van de atletes Racheal Denhollander, Lindsey Lemke, Mattie Larson, Akemi Look and Jamie Dantzscher. Ze vertellen hoe Nassar zijn positie, hun vertrouwen en henzelf misbruikte. “Ik dacht dat hij zou zijn zoals alle volwassenen in dat wereldje: gemeen. Maar hij was lief, anders dan alle anderen”, vertelt Mattie Larson, die meer dan honderd keer aangerand werd door Larry Nassar.

200 vrouwen

Het is Rachael Denhollander die als eerste met haar verhaal over Nassar naar buiten durft te komen. Uiteindelijk blijken meer dan tweehonderd vrouwen slachtoffer van zijn seksueel misbruik. Ook Lindsey Lemke beseft wat er met haar gebeurd is na het verhaal van Denhollander: “Hij dacht blijkbaar dat hij onaantastbaar was, dat hij het rustig zijn hele leven zou kunnen doen.”

Voor zijn gruweldaden werd Nassar eind vorige maand veroordeeld tot 175 jaar cel. De pakkende reportage kan je vanavond in Telefacts op VTM zien om 22.15 uur.