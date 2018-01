Turken en VS straks oog in oog?

Het Turks offensief tegen de Koerdische militie YPG in het Noord-Syrische Afrin wordt volgens president Recep Tayyip Erdogan voortgezet totdat alle terroristen zijn uitgeroeid. "Daarna maken we het daar weer leefbaar", zei voor districtshoofden in het presidentieel paleis in Ankara. De vorige zaterdag begonnen operatie Olijftak verloopt succesvol. De Turkse strijdkrachten en hun bondgenoten van het Vrije Syrische Leger (FSA) brengen Afrin "stap voor stap" onder hun controle.

Volgens Turkse cijfers zijn er de afgelopen 7 dagen al 343 Koerdische militieleden gedood. De Koerden spreken van 308 doden aan Turkse zijde. Het offensief maakte ook al tientallen burgerslachtoffers.

Als Turkije verder doordringt naar het oosten, richting Irak, riskeert het een aanvaring met de Amerikaanse troepen daar. Want de NAVO-bondgenoot steunt de Koerdische milities in hun verzet tegen Islamitische Staat. Erdogan heeft Trump gevraagd dat hij zijn troepen uit het gebied terugtrekt.