Dat een tsunami waanzinnige taferelen kan veroorzaken, hoeft niet meer uitgelegd worden. Een ferry die op het moment van de natuurramp in zee lag werd door de golven zomaar meegenomen en een dorp binnen gesleurd.

“We werden rondgeslingerd as een basketbal”, getuigt een van de crewleden. Golven van wel 15 meter hoog namen het gigantische schip mee en zetten het af in een dorp. Als bij wonder raakte niemand van de crewleden gewond.