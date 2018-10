Trump wil doodstraf opnieuw invoeren

De Amerikaanse president Trump wil de wet rond de doodstraf in de VS verstrengen. Dat heeft hij aan journalisten gezegd vlak voor hij naar een rally in Illinois vertrok. “De dader moet de ultieme prijs betalen”, zei hij.

“Er zijn vreselijke dingen aan het gebeuren met haat”, gaat hij verder. Hoe hij dat wil aanpakken? “We moeten de doodstraf opnieuw populair maken”, zegt Trump. “We moeten onze wetten verstrengen als het over de doodstraf gaat. Als mensen zoiets doen, moeten ze de doodstraf krijgen.”

Dat er iets moet gebeuren aan de wapenwetten in het land, vindt hij niet. “Dit had daar weinig mee te maken”, besluit de president.