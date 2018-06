Trump tweet foto's van de 'échte G7-top'

Een week na de chaotische G7-top in Canada wil de Amerikaanse president Donald Trump bewijzen dat hij wel degelijk goede vriendjes is met de andere wereldleiders. Hij heeft daarom zijn foto's van de top op Twitter gezet. Trump reageert daarmee op de foto die de Duitse bondskanselier Merkel vrijgaf, die suggereerde dat het Trump tegen de rest was.

Op een van de foto's is te zien hoe Trump Angela Merkels hand aanraakt, terwijl de twee glimlachen, omgeven door de andere G7-leiders. Merkel deelde afgelopen zondag een gelijkaardige foto via Instagram, waarop te zien is hoe ze met een strenge uitdrukking op haar gezicht op de tafel leunt terwijl ze tegen Trump lijkt te praten.

In die foto, die viraal ging, was de VS-president te zien met een uitdagende blik, de armen gekruist. De foto illustreerde het verhaal dat Trump alleen stond tegenover de andere wereldleiders. Maar nu beweert Trump dus dat ze misleidend is.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 juni 2018

Fantastische relatie

"Ik heb een fantastische relatie met Angela Merkel van Duitsland, maar de nepnieuwsmedia tonen alleen de slechte foto's (die woede suggereren) van de onderhandelingen over een akkoord", tweette Trump. Op een andere foto is te zien hoe Trump de hand vasthoudt van de Franse president Emmanuel Macron, met de Canadese premier Justin Trudeau aan de andere kant.

"De nepnieuwsmedia zegden dat ik het niet kon vinden met de andere leiders van de #G7-top in Canada. Opnieuw zijn ze verkeerd!", schreef Trump, met dat laatste woord in blokletters.

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 juni 2018

Kwaad bloed

Aan het einde van de omstreden top zette Trudeau kwaad bloed bij Trump door te zeggen dat het "beledigend" is dat de VS de nationale veiligheid inroept om de Amerikaanse douanetarieven voor Canada te verantwoorden. Trump reageerde door Trudeau te beschuldigen van oneerlijkheid en door af te zien van een goedkeuring van het slotcommuniqué.

