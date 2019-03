Trump trakteert footballteam op fastfood in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft The Bisons, een footballteam uit de staat North Dakota, getrakteerd op fastfood in het Witte Huis. Daarmee feliciteerde Trump hen voor hun winst in de Division 1. Op het menu stonden hamburgers van allerlei Amerikaanse bedrijven, waaronder McDonald’s en Burger King. “Omdat we van Amerikaanse bedrijven houden”, zei Trump.

In januari dit jaar deed Trump hetzelfde toen hij een ander footballteam, The Clemson Tigers, op bezoek kreeg. Toen kon hij geen dure sterrenmaaltijd serveren omdat zijn land in shutdown was. Trump besloot nu hetzelfde te doen omdat hij weet dat het footballteam geen chique maaltijd wilde. “Ik ken jullie allemaal heel goed”, klonk het.