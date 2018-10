Trump steekt draak met emotionele getuigenis tegen Kavanaugh

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren tijdens een speech in Mississippi zwaar uitgehaald naar Christine Blasey Ford, de 51-jarige professor die kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel misbruik. Trump stak de draak met Fords emotionele getuigenis voor de Amerikaanse Senaat.

Christine Blasey Ford kreeg het erg moeilijk tijdens haar getuigenis over de vermeende aanranding. Het weerhield Trump niet om, voor een dankbaar publiek in Southaven (Mississippi), met haar te spotten. Een paar dagen geleden noemde hij haar nog een “geloofwaardige getuige” met een “erg overtuigend” verhaal.

Gisteren klonk Trump helemaal anders. “Schuldig tot je onschuld bewezen wordt, dat is heel gevaarlijk voor ons land”, begon Trump nog op een ernstige toon. Maar hij grapte al meteen: “Ik maak het zelf de hele tijd mee, maar bij mij staat dat in mijn functieomschrijving. Laat het mij gerust overkomen, maar niet hém”, verwees Trump naar kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh.

Pijnlijke imitatie

En dan kwam de acteur in Trump naar boven. De president van de VS speelde tegelijkertijd de vragensteller en Ford. Trumps rode draad was dat Ford zich blijkbaar geen details kon herinneren van het feestje, waar het seksueel misbruik in 1982 zou hebben plaatsgevonden, toen ze zelf 15 en Kavanaugh 17 was.

“36 jaar geleden gebeurde er dit”, stak Trump van wal met zijn rollenspel. “Ik dronk één biertje.” - “Wel, denk je dat...” - “Nee, eentje.” - “Hoe geraakte je thuis?” - “Weet ik niet meer.” - “Hoe ging je erheen?” - “Weet ik niet meer.” - “Waar was het?” - “Weet ik niet meer.” - “Hoeveel jaar geleden?” - “Weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet”.

Trump kreeg er de lachers mee op zijn hand. Hij was op dreef en ging nog even door. “In welke buurt?” - “Weet ik niet.” - “In welk huis was het?” - “Weet ik niet.” - “Boven of beneden?” - “Weet ik niet. Maar ik heb maar één biertje gedronken. Dat is het enige dat ik mij kan herinneren.”

“Slechte mensen”

De president fulmineerde dat intussen het leven van Brett Kavanaugh en dat van zijn familie - met twee “mooie en ongelooflijke” dochters - wel aan diggelen ligt. “Ze maken mensen kapot, dit zijn écht slechte mensen”. Het is niet duidelijk wie hij precies viseerde: zij die Kavanaugh beschuldigen of de Democratische senatoren.

Emotionele getuigenis

Ford vertelde tijdens de hoorzitting dat een erg dronken Kavanaugh haar destijds in 1982 vastgreep, zich op haar smeet en probeerde haar kleren uit te trekken. Hij hield zijn hand op haar mond en ze vreesde dat hij haar zo ongewild zou versmachten. Ford vond vooral de bulderlach van Kavanaugh en van zijn vriend Mark Judge afschuwelijk: “Ze hadden er plezier in.”

(Lees verder onder de video)



Kavanaugh reageerde bits en woedend voor de Senaat. Ook zijn getuigenis werd geparodieerd, door acteur Matt Damon in Saturday Night Live.

(Lees verder onder de video)



Onderzoek

De Senaat stelde uiteindelijk de stemming over de aanstelling van Kavanaugh uit en vroeg de FBI om een uitgebreid onderzoek. Zondag sprak de FBI met Deborah Ramirez, die Kavanaugh ook beschuldigt van seksueel misbruik. Christine Blasey Ford is nog niet ondervraagd door de FBI.