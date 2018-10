Trump prijst kandidaat die journalist aanviel

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een parlementslid dat in 2017 een journalist fysiek aanviel met lof overladen. Hij deed daarbij luchtig over de agressie.

Greg Gianforte, die de staat Montana vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden in Washington, had in 2017 ruzie met een reporter van de Britse krant The Guardian, Ben Jacobs. Hij gooide hem op de grond. Het geval van agressie, dat nationale weerklank kreeg, gebeurde toen Gianforte kandidaat was voor een bijverkiezing in de noordelijke Amerikaanse staat.

Body slam

Hij raakte toch verkozen, maar kreeg zes maanden cel met uitstel en veertig uur werkstraf. Trump, die donderdag een verkiezingsbijeenkomst in Montana had, riep op om te stemmen voor Gianforte bij de tussentijdse verkiezingen in november. Hij noemde hem een "ongelofelijke leider uit Montana" en "een van de meest gerespecteerde personen van het Congres".

Maar dan begon Trump allusies te maken over het geweld tegen de journalist. "Vecht nooit met hem", zei Trump. "Iemand die in staat is tot een body slam, dat is mijn type." De body slam is een beweging uit het worstelen waarbij een tegenstander wordt opgeheven en op de grond wordt gegooid.

Trump zei ook dat hij vreesde voor de kansen om verkozen te raken van Gianforte toen hij hoorde over het incident. "En dan dacht ik: 'Wacht even, ik ken Montana goed, ik denk dat het hem net in het voordeel zou kunnen spelen. En het heeft hem in het voordeel gespeeld", zei Trump, die zo zijn toehoorders op de hand kreeg.

Aanval op amendement

De hoofdredacteur van de Guardian in de VS, John Mulholland, veroordeelde de uitspraken van Trump. "Een aanval verheerlijken tegen een journalist, die zijn werk deed, is een aanval tegen het eerste amendement. Door iemand die gezworen heeft om dat amendement te verdedigen", zei Mulholland. Het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.