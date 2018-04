Trump ontvangt Merkel met kus

Na het wervelende bezoek van de Franse president Macron aan de Verenigde Staten, is het nu de beurt aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel om president Trump te ontmoeten. Merkel is er op werkbezoek en blijft amper 22 uur in Washington.

Er werd op voorhand gedacht dat het contrast in stijl tussen de ontvangst van Macron en Merkel immens zou zijn. Toch ontvangt Trump de bondskanselier iets hartelijker dan bij een vorige ontmoeting in maart vorig jaar.

Toen hoorde Trump het in Keulen donderen als journalisten vroegen om Merkel de hand te schudden. Merkel kreeg vandaag dan wel twee zoenen van de president, ze is gekomen met een duidelijke agenda.

Ze wil praten over de oorlog in Syrië en het conflict over de handelstarieven. Veel tijd hebben de twee staatshoofden daar niet voor, want Merkel blijft maar 22 uur in Washington.

