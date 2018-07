Trump noemt kritiek op brexit “Fake news!”

De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat hij gisteren kritiek gaf op het brexitakkoord van premier Theresa May. Hij noemt het verhaal ‘fake news’. Trump suggereert dat hij ook vol lof sprak over May, maar dat deel van het interview haalde het nieuws niet.

Trump is voor het eerst op officieel staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren gaf hij in een interview met The Sun veel kritiek op het brexitakkoord van May. Dat ontkent hij nu. “Ik heb minister May niet beledigd. Het is fake news”, zegt hij.

