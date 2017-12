Trump leest tekstje voor militairen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vanmorgen een korte videoconferentie gehouden met een aantal militairen, om hen en hun families te bedanken voor hun inzet. Trump had de pers uitgenodigd naar zijn buitenverblijf in Palm Beach in Florida om de opnames bij te wonen.

Trump arriveerde vrijdag in Florida in zijn privégolfclub van Mar-a-Lago. Vanmorgen sprak hij er via video met soldaten en hun familie om hen te bedanken voor hun opoffering. Opvallend was dat de president zijn tekst met de vinger op het blad bleef aanwijzen.

“Zeer zeer prettig kerstfeest en een geweldig nieuwjaar. Het wordt een ongelofelijk jaar. Ik ben vereerd dat ik de kerstgroeten mag overmaken namens de first lady, namens mijn hele familie en, nog belangrijker, namens het hele Amerikaanse volk”, zegt Trump. “Vandaag en alle dagen zijn we jullie en jullie familie zeer dankbaar. Jullie families zijn geweldig, altijd ondergewaardeerd. De families van militairen, de geweldigste families op de wereld.”