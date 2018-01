Trump doet opvallend migratievoorstel

De Amerikaanse president heeft een opvallend voorstel gedaan: hij is bereid om 1,8 miljoen migranten papieren te geven. In ruil wil hij 25 miljard dollar voor zijn beruchte muur op de grens met Mexico én wil hij de deur dichtgooien voor nieuwe migranten. Het voorstel oogstte zowel bij Democraten als Republikeinen protest.

De Amerikaanse president wil met zijn voorstel komaf maken met de illegale migratie. In dat voorstel staat dat hij 1,8 miljoen immigranten zonder papieren over een termijn van tien tot twaalf jaar wil naturaliseren.

Trump wil vooral jonge migranten en de zogenaamde ‘Dreamers’ regulariseren. Dat zijn mensen die de Verenigde Staten binnenkwamen als kind van immigranten die illegaal de grens overstaken, maar intussen al jaren in Amerika wonen. Het gaat om ongeveer 690.000 personen.

Niet voor niets

Maar Trump wil wel iets in ruil. Hij verwacht 25 miljard dollar voor de grensmuur met Mexico, het stopzetten van de gezinsherenigingen en strengere maatregelen tegen illegale migratie. Ook moet er een einde komen aan de zogenaamde Greencard-loterij, waarbij personen uit verschillende landen de kans krijgen op een arbeids- en verblijfsvergunning in de VS.

Kritiek uit beide kampen

De New York Times bericht dat het Witte Huis het plan als "genereus" voorstelt, maar ook als "te nemen of te laten". Democraten en immigratieactivisten wezen het voorstel zo goed als volledig af. Het plan komt er in wezen op neer dat de grenzen dichtgaan en dat we ons ontdoen van alle immigranten, luidt de kritiek.

Ook bij Trumps eigen partij klinken heftige reacties. De rechtsconservatieve website Breitbart News noemde Trump al "Amnesty Don", die "illegale vreemdelingen het staatsburgerschap" geeft. De woorden "Amnesty Don" namen op rechtse blogs en andere media al snel een hoge vlucht.

Het Witte Huis wil zijn plan maandag officieel voorstellen. Het raamwerk zou zo opgesteld zijn dat Trump een overeenkomstige wet onmiddellijk zou kunnen ondertekenen, klinkt het bij medewerkers.