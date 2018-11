Trump: "Dankbaar voor enorm verschil dat ik maakte in VS"

In de Verenigde Staten vierden ze gisteren Thanksgiving. Ook president Trump sprak zijn dankbaarheid uit, en gaf zichzelf daarbij een dikke pluim. “Ik ben dankbaar voor mijn familie en omdat ik een enorm verschil gemaakt heb voor dit land”, zei de Republikein.

“Dit land is zoveel sterker nu dan toen ik president werd. Het is zoveel sterker dat mensen het niet eens geloven. Als ik andere wereldleiders zie, zeggen ze: ‘we kunnen het verschil in kracht tussen de VS nu en twee jaar geleden niet geloven’. We hebben enorme vooruitgang geboekt.”