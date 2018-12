President Trump heeft vanop de G20 in Buenos Aires gereageerd op het overlijden van oud-president George H. W. Bush. Hoewel de twee –op zijn zachtst gezegd- niet overeenkwamen, had Trump enkel woorden van lof: “Hij was een bewonderenswaardige man. Ik heb hem verschillende keren ontmoet, hij was een man van grote klasse.”

Ook Duits bondskanselier Angela Merkel bracht hulde aan Bush: “Hij is de vader of één van de vaders van de Duitse eenmaking en dat zullen we nooit vergeten.”