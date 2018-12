Trump bezoekt Amerikaanse troepen in Irak

De Amerikaanse president Donald Trump en first lady Melania Trump hebben een onaangekondigd kerstbezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak.

Trump en zijn echtgenote landden om 19.16 uur lokale tijd op de luchtmachtbasis Al-Asad in de provincie Al-Anbar, waar ze de soldaten en de militaire commandanten ontmoetten. De president sprak er de troepen ook toe. "De Verenigde Staten kunnen niet de politieagent van de wereld blijven", zei hij. "Het is oneerlijk dat de last volledig bij ons, de Verenigde Staten, ligt", voegde hij toe.

Het is het eerste bezoek van Trump aan een conflictgebied sinds zijn aantreden. Het vindt plaats kort nadat hij aankondigde dat hij de Amerikaanse troepen wil terugtrekken uit Syrië, een beslissing die veel kritiek uitlokte en leidde tot het aftreden van zijn minister van Defensie.

Kritiek

In een tweet zegt woordvoerder Sarah Sanders dat de president op kerstavond naar Irak reisde om de Amerikaanse militaire troepen en hun leiders te bezoeken, "om hen te bedanken voor hun dienst, hun succes, en hun opoffering en om hen een vrolijke kerstfeest te wensen".

Ze voegde een foto toe van het presidentskoppel in het gezelschap van jonge militairen in uniform. Trump had kritiek gekregen omdat hij nog geen troepen in een strijdgebied bezocht, terwijl hij al bijna in de helft van zijn presidentschap zit. Vijftien jaar na de inval van Amerika in Irak verblijven duizenden Amerikaanse troepen in het land.