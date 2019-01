Trump betaalt ‘fastfood-feestje’ in het Witte Huis voor American football-team uit eigen zak

Een deel van de Amerikaanse begroting is geblokkeerd door onenigheid over de bouw van een muur aan de grens met Mexico - de zogenaamde 'shutdown' - en dus heeft Amerikaans president een fastfood-feestje op het Witte Huis uit eigen zak betaald.

Het feest was bedoeld voor het football-team van de Clemson universiteit, dat vorige week nationaal kampioen speelde. Volgens Trump, zelf een liefhebber van fastfood, werden er pizza's, driehonderd hamburgers en massa's frieten besteld. Op een foto is een glunderende president te zien, achter de stapels bestellingen van McDonalds, Burger King en Wendy's. Een voorkeur heeft Trump naar eigen zeggen niet, "als het maar Amerikaans is".

Witte Huis-woordvoerster Sara Sanders tweette dat "de weigering van de Democraten om een compromis te bereiken over de grensbeveiliging, de president niet heeft tegengehouden om de nationale kampioen te ontvangen (...) Hij heeft zelf betaald voor het evenement, met enkele van Amerika's fantastische fastfood-tenten als leverancier".

De shutdown duurt nu al 24 dagen. De onderhandelingen zitten in een impasse.