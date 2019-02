Trump aangekomen in Vietnam voor top met Kim Jong-un

De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Vietnam. Hij houdt daar zijn tweede top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die eerder al per trein arriveerde.

De Air Force One, het vliegtuig van Trump, landde op Noi Bai International Airport in Hanoi om 20.54 uur lokale tijd (14.54 uur onze tijd) na een vlucht van twintig uur met tussenstops in Groot-Brittannië en Qatar om bij te tanken.

Tweede top

Acht maanden geleden ontmoetten Trump en Kim elkaar voor de eerste keer in Singapore. Kim toonde zich toen bereid om zijn kernarsenaal af te bouwen. Maar concrete afspraken over hoe dat moet gebeuren, zijn toen niet gemaakt.

Bij deze ontmoeting zal Trump aan Kim Jong-Un vragen zijn kernwapenprogramma stop te zetten. Die laatste zal op zijn beurt proberen af te dwingen om de economische sancties in Noord -Korea op te heffen.