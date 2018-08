Trudeau loopt mee in Pride Vancouver

De Canadese premier Justin Trudeau liep gisteren mee in de Pride in Vancouver. “Het is heel belangrijk dat we in Prides blijven lopen”, zei hij. “We hebben al heel wat gedaan, maar er is nog veel werk te doen.”

De premier vindt dat te veel dakloze jongeren uit de LGBT-gemeenschap komen. “We weten ook dat het zelfmoordcijfer in de LGBT-gemeenschap veel hoger ligt dan in andere gemeenschappen, en zelfs acht keer hoger als de jongeren geen steun krijgen van hun ouders.”

Er is volgens hem dus nog heel wat werk te doen. “We moeten als gemeenschap samenkomen om de LGBT-gemeenschap te steunen. Er is de laatste jaren al veel vooruitgang geboekt, maar er is nog veel meer te doen.”

Vrijhandelsovereenkomst

Trudeau sprak de pers in Vancouver ook toe over een heel andere zaak. Samen met de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, had hij het onder meer over de vernieuwing van de Noord-Amerikaanse handelsovereenkomst.