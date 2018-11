In de buurt van Barcelona is vanochtend een trein ontspoord door een aardverschuiving. Dat meldt de Catalaanse civiele bescherming op Twitter. Daarbij is zeker één iemand omgekomen. Er vielen ook zes gewonden. Aan boord van de trein waren ruim 150 mensen.

De trein ontspoorde tussen de stations Vacarisses en Vacarisses-Torreblanca, op een uur van de Catalaanse hoofdstad. De trein telde zes wagons, waarvan de twee laatste ontspoorden. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.