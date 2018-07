Toeristen vast op vulkaan na aardbeving Indonesië

Ruim 500 toeristen zitten vast op de Indonesische vulkaan Rinjani op het eiland Lombok. De aardbeving heeft twee bergpaden verwoest. Reddingswerkers proberen de toeristen nu te evacueren. De aardbeving kostte gisteren het leven aan zestien mensen.

De aardbeving had een kracht van 6,4 op schaal van Richter. Er vielen zestien doden en er waren ruim driehonderd naschokken. Aardbevingen komen wel vaker voor in Indonesië, omdat het land in de ‘Ring of Fire’ ligt, waar twee aardplaten over elkaar schuiven.

