Tientallen gewonden na explosie Japans restaurant

Bij een explosie in een restaurant in de Japanse stad Sapporo raakten 42 personen gewond. Buurtbewoners zeggen een gasgeur te hebben opgemerkt voor de ontploffing. Verschillende (houten) gebouwen in de buurt van het restaurant stortten in.

Door de explosie vloog het puin tientallen meters ver en ontstond er brand. De brandweer had uren nodig om het vuur te blussen. Verschillende aanpalende gebouwen, waaronder een vastgoedkantoor, raakten zwaar beschadigd.

Vele inwoners dachten dat het om een aardbeving ging, aldus het Japanse persagentschap Kyodo.