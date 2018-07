In de Amerikaanse staat Minnesota is een 16-jarige bestuurder in een zinkgat gereden. De brede scheur in de weg ontstond na zware regenval. De jongeman moest langs een ruit uit de wagen klimmen.

De 16-jarige jongen had zijn rijbewijs nog maar een maand en de wagen slechts enkele weken. Hij raakte niet gewond en kwam er met de schrik.