Tien jeugdvoetballers sterven in brand in slaapzalen van Braziliaans trainingscentrum

In de slaapzalen van het trainingscentrum van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo in Rio de Janeiro is een zware brand uitgebroken. Daarbij zijn tien jeugdspelers overleden, drie anderen raakten gewond. Dat hebben verschillende Braziliaanse media gemeld.

Volgens de Braziliaanse televisiezender TV Globo, dat luchtbeelden van de brand en brandweer in actie toonde, zou de brand 's nachts uitgebroken zijn in de slaapzalen van de jeugdspelers van 14 tot 17 jaar. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Flamengo wordt algemeen beschouwd als de populairste voetbalclub in Brazilië.

Met zes Braziliaanse landstitels en 34 overwinningen in de 'campeonato carioca', het voetbalkampioenschap van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro, heeft de club ook een rijk gevuld palmares. Enkele bekende ex-spelers zijn de beroemde Braziliaanse voetbalsterren Ronaldinho en Romário