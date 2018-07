Thaise voetballers donderdag naar huis

De twaalf jonge Thaise voetballers en hun coach mogen donderdag het ziekenhuis verlaten. Dat heeft de minister van Volksgezondheid meegedeeld. Hij raadt de jongens wel aan om de media te ontwijken. De jongens hebben intussen vanop hun ziekenhuisbed de wereld toegesproken. Ze werden wereldnieuws nadat ze waren vastgeraakt in een onder water gelopen grot.

"De dertien 'Everzwijnen' (naam van hun voetbalclub, nvdr.) verkeren in een goede fysieke staat. Hun moreel is goed", zo verklaarde minister van Volksgezondheid Piyasakol Sakolsattayatorn aan journalisten. "Ze zullen samen het ziekenhuis verlaten. We voorzien dat dat donderdag zal gebeuren."

Volgens Sakolsattayatorn krijgen de jongens de raad mee om geen interviews te geven aan de media. "Dat kan symptomen van post-traumatische stress uitlokken", aldus de minister. De autoriteiten zullen hen alvast begeleiden na hun ontslag uit het ziekenhuis.

Favoriete eten

De jongens verblijven momenteel in een ziekenhuis in de noordelijke provincie Chiang Rai. Het ministerie publiceerde alvast een video waarin ze in goede gezondheid lijken te verkeren. In het filmpje bedanken ze hun redders en het publiek. De voetballers, die als gevolg van gewichtsverlies een gecontroleerd dieet moeten volgen, hebben het ook over hun favoriete eten.

Verfilming

Het voetbalteam en hun coach raakte op 23 juni vast in een onder water gelopen grot in het noordelijke Tham Luang. De spectaculaire reddingsactie, waarbij honderden duikers waren betrokken, werd overal ter wereld met argusogen gevolgd. Op 10 juli werden de laatste jongens gered. Hollywood heeft al interesse getoond voor de verfilming van de saga.