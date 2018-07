Thaise grot ritueel gereinigd

De Thaise grot waar twaalf voetballertjes en hun coach meer dan twee weken in vast zaten, is ritueel gereinigd. Zo wil men de beschermengelen van het bos en van de grot om vergiffenis vragen.

Op de ceremonie werd ook de duiker die omkwam geëerd. De Thaise marinier werd omgeroepen tot nationale held.

Het voetbalteam en hun coach raakte op 23 juni vast in een onder water gelopen grot in het noordelijke Tham Luang. Vorige week werden de voetballertjes en hun coach bevrijd uit de grot na een grootscheepse reddingsactie waaraan meer dan honderd redders deelnamen. Ze liggen momenteel nog altijd in het ziekenhuis, om aan te sterken, maar zijn in goede gezondheid.

