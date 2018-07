Thaise grot: Elon Musk werkt aan mini-onderzeeër

Miljardair en Tesla-topman Elon Musk heeft een nieuwe oplossing om de Thaise jongetjes uit de grot te bevrijden. Hij heeft een met lucht gevulde buis ontworpen, een soort mini-onderzeeër, om de kinderen naar de uitgang te brengen. De topman van Tesla, ruimtevaartbedrijf SpaceX en tunnelboorbedrijf The Boring Company stelt dat op Twitter voor. Hij stuurt technici van SpaceX en The Boring Company naar Thailand om te helpen.

Musk wil een nylontube met een doorsnee van een meter naar de plek waar de voetballertjes vastzitten brengen. Als die dan opgeblazen wordt, kost dat opmerkelijk minder stroom dan het wegpompen van water. Bovendien kunnen de jongens en hun begeleider dan zelf naar buiten lopen. De voetballertjes kunnen niet zwemmen en krijgen nu een stoomcursus duiken en zwemmen.

Comfortabeler

De Belgische duiker Ben Reymenants, die in Thailand is en meewerkt aan de reddingsoperatie, werd door Musk en zijn team gecontacteerd. Hij werkt nu mee aan het prototype en geeft het ingenieursteam advies. “Voor de Thaise jongetjes is deze oplossing alleszins veel comfortabeler”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Al 4 jongetjes gered

Of de mini-onderzeeër op tijd zal aankomen in Thailand, is nog maar de vraag. Gisteren werden al vier jongens uit de grot bevrijd. Ze werden meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren in perfecte gezondheid. De acht andere voetballertjes en hun coach moesten noodgedwongen nog een nacht in de grot doorbrengen, maar worden - als alles goed gaat - straks bevrijd.

