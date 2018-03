Te veel opvoeders? Stress bij baby’s

In Nederland zullen de baby’s in de crèche voortaan slechts gedragen, gevoed en verschoond worden door twee vaste begeleiders. De reden? De kindjes kunnen stress krijgen als er in de crèche te veel opvoeders boven hun wiegjes hangen. In België is er niet meteen sprake van een striktere regelgeving daarrond.

In Nederland werken de crèches met het zogenaamde ‘twee gezichten criterium’. De opvoeders merken namelijk dat de baby’s lastig worden als ze met te veel verschillende opvoeders in contact komen.

Ook wetenschappers hebben al gemerkt dat de hoeveelheid cortisol in hun hersenen dan stijgt, wat wijst op stress. “Als dat één keer gebeurt, is dat geen probleem. Er kan wel sprake zijn van een invloed op de hersenontwikkeling als dat systematisch gebeurt”, zegt ook Michel Vandenbroeck, professor pedagogie aan de Universiteit Gent.

Te veel kindjes

Naast de voortdurend wisselende gezichten is ook de kwaliteit van de zorg van belang. In België heeft elke opvoedster gemiddeld acht kindjes en dat is veel te veel, zegt Vandenbroeck.

“Je kan niet goed zorgen voor kinderen en al hun signalen oppikken wanneer je voor acht kinderen tegelijkertijd moet zorgen. We weten uit internationaal onderzoek dat het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van de omvang met de kinderen achteruit gaat als je boven die één op vier, één op vijf of één op zes gaat”, zegt hij.