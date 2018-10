Taylor Swift steunt Democraten, Trump: 'hou nu 25% minder van haar muziek"

Taylor Swift was vannacht de grote winnaar van de American Music Awards. Ze won voor de vierde keer het beeldje voor ‘Beste Artiest van het Jaar’ en vestigde hiermee een record: nog nooit eerder slaagde een andere artiest hierin. Maar Swift trok vooral de aandacht met haar politieke uitspraak.

De zangeres gebruikte de uitreiking om haar fans opnieuw aan te sporen om te gaan stemmen bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november. Het worden spannende verkiezingen gezien de marginale meerderheid van de Republikeinen van president Donald Trump in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.

Een oproep op sociale media van de zangeres eerder deze week bleek een enorm effect te hebben. In de afgelopen twee dagen is het aantal 18- tot 24-jarigen dat zich heeft laten registreren als kiezer ‘significant’ gestegen, meldt Billboard op basis van cijfers van vote.org. Sinds zondag meldden zich bijna 71.000 jongeren aan.

Politieke voorkeur

Swift publiceerde maandag een lang bericht op sociale media waarin ze het voor het eerst in haar carrière over haar politieke voorkeur had. De zangeres gaf aan dat ze tijdens de Amerikaanse midterm-verkiezingen in november op twee Democraten zal stemmen, want ze is het niet eens met de standpunten van de Republikeinse kandidaat Marsha Blackburn.

“Haar stemgedrag is onthutsend en beangstigend”, schrijft de zangers op Instagram over Blackburn. “Ze heeft gestemd tégen een gelijk loon voor vrouwen. Ze heeft gestemd tégen de Wet op Geweld tegen Vrouwen, die vrouwen moet beschermen tegen huiselijk geweld, stalking en verkrachting. Ze vindt dat bedrijven het recht hebben om homokoppels te weigeren. Bovendien vindt ze dat homo’s nooit mogen trouwen. Dat zijn niet mijn waarden voor Tennessee.”

Trump minder grote fan

Of president Trump ooit fan is geweest van Taylor Swift is niet geweten, maar dan is hij het nu waarschijnlijk niet meer. Toen de president gisteren met journalisten sprak aan het Witte Huis, gaf hij al snel zijn steun aan Blackburn. “Ze doet haar werk goed in Tennessee. Ik ben er zeker van dat Taylor Swift niets weet over Blackburn”, aldus Trump. “Laten we zeggen dat ik Taylors muziek nu 25% minder goed vind, oké?”, zo voegde hij er nog al lachend aan toe.

Taylor Swift is niet de enige beroemdheid die haar bekendheid inzet. Zo lanceerde Rihanna gisteren ook een oproep en sloot ook Katy Perry zich daarbij aan.