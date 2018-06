Taxi rijdt in op voetgangers in Moskou

Een taxi is vandaag op voetgangers ingereden in het centrum van Moskou. Onder hen waren ook enkele voetbalsupporters. De chauffeur zou volgens de Russische autoriteiten de controle over zijn voertuig zijn kwijtgeraakt.

Het voertuig was het voetpad opgereden en had zo de voorbijgangers geraakt. De chauffeur werd opgepakt. De gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar er zouden geen doden zijn gevallen, aldus het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

De chauffeur probeerde volgens Russische media de plaats van het ongeval te ontvluchten, maar kon opgepakt worden door politieagenten. Volgens de politie en de burgemeester verloor de man de controle over het stuur, mogelijk was hij onder invloed van alcohol.

In Rusland vindt sinds donderdag en tot 15 juli het WK voetbal plaats in elf steden, waaronder Moskou. Honderdduizenden supporters van over de hele wereld worden in Rusland verwacht.