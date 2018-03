T-Rex gaat in vlammen op

In de Amerikaanse staat Colorado is een mechanische dinosaurus volledig uitgebrand. Het dier zou in vlammen zijn opgegaan door een technisch defect.

De levensgrote T-Rex maakte deel uit van de ‘Dinosaur Wild Walk’. Een wandelroute waar bezoekers tussen zestien robotdinosaurussen kunnen wandelen. Van het gevaarte blijft na de brand enkel nog een skelet over.

Zach Reynolds, eigenaar van het themapark, is blij dat er geen gewonden zijn gevallen. “Mijn team heeft snel en efficiënt gereageerd. Ze hebben iedereen in veiligheid gebracht en hebben ervoor gezorgd dat het vuur zich niet verder kon verspreiden.”

Volgens Reynolds zou er tegen de zomer een nieuwe dinosaurus moeten staan.