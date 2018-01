Sydney zucht onder hitte: tot 47,3°

In de Australische stad Sydney beleven ze een van de warmste dagen in tachtig jaar. Het kwik steeg er tot 47,3 graden, waardoor de stroom op verschillende plaatsen zelfs uitviel.

Inwoners van Sydney hebben vandaag de warmste dag sinds 1939 achter de rug, met temperaturen die in sommige delen van de stad opklommen tot een bloedhete 47,3 graden Celsius.

Door de extreme hitte wordt iedereen aangemaand om geen grote inspanningen te doen, ook omdat de luchtkwaliteit erg slecht is. De hitte leidt ook tot een groter risico op bosbranden. Tot nu toe ging al 12.000 hectare in vlammen op.

In schril contrast

De extreem hoge temperaturen in Australië staan in schril contrast met de weersomstandigheden in de Verenigde Staten. In Mount Washington in New Hampshire daalde het kwik zelfs tot – 38 graden. Ook in Chicago vriest het al twaalf dagen aan één stuk.

De komende dagen zal het wel iets warmer worden aan de Amerikaanse oostkust, maar tegen eind volgende week zal het er weer vriezen dat het kraakt.