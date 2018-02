In verscheidene Amerikaanse steden komen scholieren op straat om strengere wapenwetten te eisen. De schietpartij in Florida vorige week was voor de jongeren de druppel. Er moeten strengere wapenwetten komen, vinden ze, en wel nu.

In verscheidene Amerikaanse steden waren er korte lesonderbrekingen. De jeugd is duidelijk, de wapenwet moet strenger en dat laten ze luid horen, ook zo aan het Congres in Washington.

Nooit eerder was er zo’n groot protest van scholieren na een schietincident.