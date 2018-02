Studenten Parkland voor eerst terug naar school

Voor het eerst sinds het schietdrama op Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in Florida zijn leerlingen en leerkrachten teruggekeerd naar de schoolgebouwen. Nikolas Cruz, een oud-leerling schoot er op 14 februari zeventien mensen dood. Terugkeren naar die plek vol traumatische herinneringen was niet evident.

De leerlingen en leerkrachten stapten deze ochtend voor het eerst weer door de poort. Er waren hulpverleners aanwezig voor wie steun nodig had en 'comfort dogs' om iedereen te troosten.

Ondertussen zit president Donald Trump samen met alle gouverneurs van de VS. De schietpartij is hét gespreksonderwerp. Trump wil onder druk van de publieke opinie de wapenwet lichtjes verstrengen, of de gouverneurs hem daarin volgen is de vraag.