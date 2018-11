Strijd om de Senaat in Texas is ware veldslag

Morgen trekken de Amerikanen naar de stembus voor de ‘Midterms’ of tussentijdse verkiezingen. Er wordt onder andere gestemd voor de Senaat, wat in sommige staten voor ware veldslagen zorgt. In Texas strijdt de Democraat Beto O'Rourke tegen de Republikeinse ex-presidentskandidaat Ted Cruz.

Als student speelde de 46-jarige O’Rourke in een punkband. Zijn echte naam is Robert, maar hij wordt Beto genoemd. Hij is uitgegroeid tot een nationale bekendheid en neemt het in Texas op tegen Ted Cruz.

De laatste keer dat in Texas een Democraat verkozen werd tot senator, is 25 jaar geleden. O'Rourke probeert het rode, Republikeinse bastion nu te doorbreken. “Ik schat mijn kansen goed in”, zegt O’Rourke aan VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp. “Kijk naar de opkomst van de kiezers die vervroegd zijn gaan stemmen in Texas. Ik heb er vertrouwen in”, klinkt het.

Spreken de Amerikanen twee jaar na de verkiezingen opnieuw hun steun uit voor president Trump? Volg de Midterms vanop de eerste rij, met live updates op de website en een extra VTM NIEUWS op woensdag 7 november om 7 uur.

