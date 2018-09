Straffe beelden van arrestaties in Nederland

De Nederlandse politie heeft heftige beelden gedeeld van de arrestaties van verschillende terreurverdachten. In totaal werden zeven mensen opgepakt die van plan waren "een grote terroristische aanslag" te plegen in Nederland.

Op de beelden is te zien hoe agenten een wit busje onder vuur nemen en een woning binnenvallen. De Nederlandse politie deelde de video van de twee acties zelf op Twitter.

Bomvesten en autobom

De groep, met als spilfiguur een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem, zou van plan geweest zijn om "met bomvesten en Kalasjnikov AK47's een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen", zo staat in een persbericht.

De arrestaties vonden plaats in Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen. Alle verdachten zijn tussen 21 tot 34 jaar oud. Bij hun arrestatie waren de mannen in het bezit van vijf wapens. Wat het doel van de aanslag zou zijn, is voorlopig niet duidelijk.