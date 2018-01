Storm zorgt ook in andere landen voor problemen

Storm Eleanor heeft ook elders in Europa lelijk huisgehouden. In Ierland waren er rukwinden tot wel 160 kilometer per uur. De storm is nu onderweg via Nederland naar Duitsland en Polen.

In Galway in Ierland staan heel wat straten onder water na hevige regenval tijdens de storm Eleanor. Vanmorgen trok de storm verder naar Frankrijk. Negen mensen raakten daar gewond, onder wie zelfs vier zwaargewonden. In 49 departementen is code oranje van kracht en 200.000 gezinnen zitten al uren zonder stroom.

Verschillende grote skigebieden zijn gesloten zoals Alpe D'Huez. In Val Thorens verwachten ze 2,5 meter sneeuw op 48 uur tijd. "We hebben ook al een waarschuwing gekregen om zeker niet naar boven te gaan, omdat je gewoon weggeblazen wordt", zegt de Vlaamse Kaatje Lucas op de skipiste van Val Thorens.

In Nederland is er veel hinder voor het vliegverkeer door de regen en de wind. Op Schiphol zijn nu al 176 vluchten geannuleerd. De vluchten die wel vertrekken hebben een uur vertraging.